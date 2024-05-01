Rock rüzgarı esecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Etkinlik Birimi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 11’incisi, bu yıl 10 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 17:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ünlü rock grupları ve rock sanatçıları sahne alacak.

Söz konusu etkinlikte ilk olarak KKTC’nin sevilen rock gruplarından Living Coil, DDR ve Lick sahne alarak rock severler ile bir araya gelecek. Hemen ardından Can Gox sahne alarak “Haydar Haydar”, “Unutma Beni” gibi unutulmaz eserleri kendi yorumu ile yeniden seslendirecek.

Gecede son zamanlarda müzik camiasında isminden sıkça söz ettirmeye başlayan Türkiye’nin sevilen rock gruplarından Köfn grubu sahne alarak “Bi Tek Ben Anlarım”, “Al Aramızdan” ve “Kalpsiz Bir Serseri” gibi birbirinden güzel parçalarını seslendirecek.

Etkinlik kapsamında son olarak sahne alacak olan Türkiye’nin sevilen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz seslendireceği “Dinle Beni Bi”, “Boş Gemiler”, “Sen Varsın Diye”, “Köşebaşı” gibi muhteşem şarkılarıyla izleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

Biletler Satışa Sunuldu

DAÜ öğrencileri ve DAÜ’de çalışmakta olan personel söz konusu etkinliğe öğrenci kimlik veya personel kimlik kartlarını ibraz ederek ücretsiz katılabilecekler. Öte yandan geceye katılmak isteyenler için biletler www.gisekibris.com internet adresinde satışa sunulmuştur. Etkinlik kapı açılış saati 15:00 olarak belirtilmiştir.