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Başbakan Üstel’den 1 Mayıs mesajı: KKTC’nin gurur kaynağısınız

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Başbakan Ünal Üstel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, “Emeğin yüceliğini ve dayanışmanın gücünü bir kez daha kutlamanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Başbakan Üstel’den 1 Mayıs mesajı: KKTC’nin gurur kaynağısınız

Başbakan Üstel, “Siz emekçilerimizin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ve kalkınmasında emeğinizin payı büyüktür. Zor şartlara rağmen yılmadan çalışan, üreten ve bu topraklara değer katan sizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gurur kaynağısınız” dedi.

“Emek, bir milletin kalkınmasının ve refahının temel taşıdır” açıklamasını yapan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Sizler de KKTC’nin kuruluşundan bu yana, her alanda büyük bir özveriyle çalışarak ülkenin kalkınmasına ve refahına katkıda bulundunuz. Zor şartlara rağmen, umudunuzu ve mücadele ruhunuzu asla yitirmediniz.”

Başbakan Üstel, “KKTC hükümeti olarak bizler de sizlerin haklarını korumak ve refahını geliştirmek için her türlü çabayı göstermeye kararlıyız. Asgari ücretten vergi kesintisi, artan enflasyon karşısında alım gücünü korumak adına bizim hükümetimiz döneminde kaldırılmıştır. Yine çalışanlarımızın lehine vergi matrahlarını yeniden düzenleyen de bizim hükümetimizdir. KKTC tarihinde en yüksek asgari ücret artışının yapılmasını sağlayan da yine UBP-DP-YDP hükümetidir” ifadelerini de kullandı.

Emekçilerin haklarını korumak, çağdaş çalışma koşullarını sağlamak için çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Başbakan Üstel, “Bu anlamlı gün vesilesiyle, alın teriyle üreten, bu topraklara değer katan tüm emekçilerimize en içten dileklerimizi sunuyorum” diye konuştu.

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