KKTC'de 2. Polis Halk Koşusu için Kayıtlar Başladı: Kutlamaların Heyecanı Artıyor

2'İNCİ POLİS HALK KOŞUSU İÇİN KAYITLAR BAŞLADI
Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek kutlama etkinlikleri kapsamında, 08 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 18:30’da, Lefkoşa Şehir İçi güzergahında, 10 km’lik Polis-Halk Koşusu gerçekleştirilecektir.
KATILIM ÜCRETSİZ DİR.
Koşu Başlama-Bitiş Yeri: Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi
KayıtLinki:
https://docs.google.com/forms/d/1Lh-4s1-wSwBI_pgh9IgAnLdQ6Y2H5rrL_5ujUvxmx_U/edit
Koşu Güzergahı Videosu: https://youtu.be/BtDTfdP0U-M?feature=shared
Su İstasyonları: Güzergah üzerinde, üç ayrı noktada su istasyonu kurulacaktır.
Ödüller: Koşu sonunda tüm sporculara katılım madalyası verilecektir.
Genel Klasmanda 1, 2 ve 3’üncü gelenlere, madalyaları yanında kupa da verilecektir.
Ödül Töreni saat 20:00’de Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
ÖDÜL TÖRENİ VE YAŞ KATEGORİSİ (Erkek) (Kadın)
Genel Klasman : 1, 2 ve 3’üncüye Kupa ve Madalya
+18
19-24 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
25-29 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
30-34 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
35-39 Yaş: '1, 2 ve 3’üncüye Madalya
40-44 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
45-49 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
50-54 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
55-59 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
60-64 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
65 ve Üstü :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
Koşuya Kayıt: 30 Nisan 2024 tarihinde başlayıp, 07 Haziran 2024 cuma günü, saat 14:00’da bitecektir.
Göğüs Numaraları 07 Haziran 2024 Cuma günü, 14:00 - 18:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda bulunan Atletizm Federasyonu binasında dağıtılacaktır.
Ayrıca, 10.km'lik yarıştan sonra saat 19:00'da 3km'lik Halk Koşusu/Yürüyüşü ve
Saat 19:30'da 1km'lik çocuk koşu da düzenlenecektir.
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