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KKTC'de 2. Polis Halk Koşusu için Kayıtlar Başladı: Kutlamaların Heyecanı Artıyor

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"KKTC'de 2. Polis Halk Koşusu için Kayıtlar Açıldı: Katılım Ücretsiz, Ödüller ve Detaylar İçin Bilgi Alın!"
KKTC'de 2. Polis Halk Koşusu için Kayıtlar Başladı: Kutlamaların Heyecanı Artıyor

2'İNCİ POLİS HALK KOŞUSU İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

 

Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek kutlama etkinlikleri kapsamında, 08 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 18:30’da, Lefkoşa Şehir İçi güzergahında, 10 km’lik Polis-Halk Koşusu gerçekleştirilecektir.

 

KATILIM ÜCRETSİZ DİR.

 

Koşu Başlama-Bitiş Yeri: Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi

 

KayıtLinki:

https://docs.google.com/forms/d/1Lh-4s1-wSwBI_pgh9IgAnLdQ6Y2H5rrL_5ujUvxmx_U/edit

 

Koşu Güzergahı Videosu: https://youtu.be/BtDTfdP0U-M?feature=shared

 

Su İstasyonları: Güzergah üzerinde, üç ayrı noktada su istasyonu kurulacaktır.

 

Ödüller: Koşu sonunda tüm sporculara katılım madalyası verilecektir.

 

Genel Klasmanda 1, 2 ve 3’üncü gelenlere, madalyaları yanında kupa da verilecektir.

 

Ödül Töreni saat 20:00’de Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

 

ÖDÜL TÖRENİ VE YAŞ KATEGORİSİ (Erkek) (Kadın)

 

Genel Klasman : 1, 2 ve 3’üncüye Kupa ve Madalya

+18

19-24 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

25-29 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

30-34 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

35-39 Yaş: '1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

40-44 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

45-49 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

50-54 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

55-59 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

60-64 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

65 ve Üstü :1, 2 ve 3’üncüye Madalya

 

Koşuya Kayıt: 30 Nisan 2024 tarihinde başlayıp, 07 Haziran 2024 cuma günü, saat 14:00’da bitecektir.

 

Göğüs Numaraları 07 Haziran 2024 Cuma günü, 14:00 - 18:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda bulunan Atletizm Federasyonu binasında dağıtılacaktır.

 

Ayrıca, 10.km'lik yarıştan sonra saat 19:00'da 3km'lik Halk Koşusu/Yürüyüşü ve

Saat 19:30'da 1km'lik çocuk koşu da düzenlenecektir.

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