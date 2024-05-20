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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

NASA ve ESA arasında tarihi Mars anlaşması

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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa'nın Mars gezgini misyonu "ExoMars Rosalind Franklin" için NASA'nın yüz milyonlarca dolarlık ekipman desteği sağlayacağı bir anlaşma imzaladı.
NASA ve ESA arasında tarihi Mars anlaşması

NASA ve ESA yetkilileri, 16 Mayıs'ta ESA'nın Paris genel merkezinde anlaşma imzalayarak 2028'de başlatılması planlanan "ExoMars Rosalind Franklin" gezgin misyonunda kurumlar arasında daha önce duyurulan işbirliğini resmileştirdi.

İmzalanan anlaşma, yeni geliştirilen bir iniş ekipmanında kullanılacak kısılabilir frenleme motorları da dahil olmak üzere NASA'nın göreve katkılarını içeriyor.

 

RUSYA'NIN YERİNİ ALACAK

NASA'nın katkıları, misyon için iniş platformu geliştiren ve uzay aracını Eylül 2022'de fırlatmayı planlayan Rus Uzay Ajansı Roscosmos tarafından sağlanan ekipmanların yerini alacak.

ESA, Şubat 2022'de patlak veren Rusya-Ukrayna savaşından haftalar sonra Rusya ile ortaklığı iptal etmişti.

 

NASA'DAN "AVRUPA'DA OLMAYAN" EKİPMAN DESTEĞİ

ESA şimdi gezici için kendi iniş sistemini geliştiriyor. Çalışmalara yeniden başlamak için 9 Nisan'da Thales Alenia Space ile 566 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalandı.

Thales liderliğindeki ekip, gezici için yeni bir iniş platformu geliştirecek. NASA da, Avrupa'da halihazırda bulunmayan motorları ve ekipmanları sağlayacak.

 

2030 YILINDA MARS'A İNECEK

ESA'nın insan ve robotik keşif direktörü Daniel Neuenschwander, yaptığı açıklamada, "Bu önemli anlaşma, ExoMars programı için ortak çabalarımızı güçlendiriyor ve Rosalind Franklin gezicisinin tahmini olarak 2030'da Mars toprağına ayak basmasını sağlıyor" dedi.

Duyuruda NASA'nın göreve yaptığı katkıların maddi değeri açıklanmadı. Mart ayında yayınlanan 2025 mali yılı bütçe teklifi, Rosalind Franklin üzerindeki çalışmalar için 49,2 milyon dolarlık pay içeriyordu.

Rosalind Franklin misyonu, NASA'ya Mars'tan örnek getirmek için yeni plan arayışında olduğu bir dönemde yeni bir Mars misyonuna katılmak için fırsat verecek.

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