DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç'tan Bayram Mesajı

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

İslam aleminin en önemli iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı’nın başta ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm dünyaya huzur, refah ve barış getirmesini dilerim. Bayramlar, ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile biraraya geldiğimiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilenmesi gereken anlamlı günlerdir. Bayramlar, bir olmak, birlik olmak demektir, dostluğun, sevginin, kardeşliğin en sıcak şekilde hissedilmesi gereken dönemlerdir. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde de bayramın hemen öncesinde sergilenen birlik ve beraberliğin en güzel örneği ile yeni bir dönem başlamış ve Üniversitemizin Sürdürülebilir Mali Yapıya Kavuşturulmasına İlişkin Protokolümüz imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Akademik, yönetsel, işçi tüm personelimize böyle anlamlı bir dönemde göstermiş oldukları olgunluk ve sergilemiş oldukları birlik ve beraberlikten dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca gelinen bu süreçte Üniversitemize vermiş oldukları güçlü destek dolayısıyla sürece katkı koyan herkese teşekkürü borç bilir ve saygılarımı sunarım. Yeni dönemden itibaren daha aydınlık bir geleceğe doğru sağlam adımlarla yürüyeceğimizden ve Üniversitemizi çok daha başarılı yarınlara taşıyacağımızdan hiçbir şüphem yoktur.

Bu vesileyle başta Üniversitemiz personeli olmak üzere tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor ve Bayramın hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur, refah ve bereket getirmesini temenni ediyorum.