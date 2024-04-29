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Yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor

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Yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor
Yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre, ülke 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri sıcak ve nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün hava çok bulutlu olacak, yarın ve çarşamba sağanak beklenirken, diğer günler az bulutlu hava etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 32-35, diğer günlerde ise 28-31 derece, sahillerde periyod boyunca 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden, yarın ve çarşamba günleri ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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