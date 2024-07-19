  • BIST 11139.46
  • Altın 2583.981
  • Dolar 33.0858
  • Euro 36.0409
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Hava sıcaklığı artıyor

» »
Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre hava, açık ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji Dairesi'nin 18-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında bölgede beklenen hava durumu raporuna göre, 19 Temmuz Cuma günü hava açık ve az bulutlu olacak.

Bölge, Alçak Basınç Sistemi etkisi altında sıcak ve nispeten nemli hava kütlesiyle karşı karşıya kalacak.

Sıcaklık, iç kesimlerde 39-42°C, sahil bölgelerinde ise 34-37°C arasında seyredecek.

Rüzgarın, Güney ve Batı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji duyurdu: Yarın sağanak bekleniyor12 Temmuz 2024 Cuma 15:03
  • Bu hafta hava nasıl olacak?08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:37
  • Sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek05 Temmuz 2024 Cuma 08:28
  • Dikkat! Tozlu hava geliyor04 Temmuz 2024 Perşembe 09:48
  • Hafta sonu yer yer sağanak yağmur bekleniyor28 Haziran 2024 Cuma 17:54
  • Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek27 Haziran 2024 Perşembe 08:49
  • Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor22 Haziran 2024 Cumartesi 09:47
  • Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor21 Haziran 2024 Cuma 10:41
  • Aşırı sıcaklar etkili oluyor20 Haziran 2024 Perşembe 08:03
  • Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkili oluyor19 Haziran 2024 Çarşamba 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti