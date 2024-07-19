Hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji Dairesi'nin 18-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında bölgede beklenen hava durumu raporuna göre, 19 Temmuz Cuma günü hava açık ve az bulutlu olacak.
Bölge, Alçak Basınç Sistemi etkisi altında sıcak ve nispeten nemli hava kütlesiyle karşı karşıya kalacak.
Sıcaklık, iç kesimlerde 39-42°C, sahil bölgelerinde ise 34-37°C arasında seyredecek.
Rüzgarın, Güney ve Batı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
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