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Yer yer sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yer yer sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yer yer sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, hava, yarından itibaren 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar Alçak Basınç Sistemi ile periyodun ilk günlerinde üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerinde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.                             

Hava  açık ve az bulutlu öğle saatleri iç kesimler parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, diğer günler ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 39 – 42 derece, sahillerde ise 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr,  Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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