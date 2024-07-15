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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

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Meteoroloji Dairesi'nin hava raporuna göre, hava bugün sabah saatlerinde açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde ise parçalı bulutlu olacak.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın sabah saatlerinde açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Sıcaklık, iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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