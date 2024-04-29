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15 Yaşındaki gence cinsel saldırıda karar açıklandı!

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Lefkoşa’da meydana gelen 15 yaşında kız çocuğuna karşı cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak yargılanan Hakan Boz hakkındaki dava dün karara bağlandı.
15 Yaşındaki gence cinsel saldırıda karar açıklandı!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu. Candaş, olay tarihinde sanığın 19, müştekinin 15 yaşında olduğunu belirtti. Candaş, sanığın hayat tecrübesinden yoksun ve genç bir kimse olduğunu ifade ederek, sanık ile müşteki arasında duygusal bir ilişki olduğunu, kız arkadaşının evinde kaldığını, kız çocuğunun annesinin bu ilişkiden haberi olduğunu açıkladı. Yargıç, bu hususların sanık lehine değerlendirildiğini belirtti.

Yargıtay kararlarına değinen Candaş, cinsel içerikli suçlarda şiddet, darp, kandırma ve zorlama faktörlerinin ağırlaştırıcı etken olduğunu ifade etti. Yargıç, bu olayda sanık ile müşteki arasındaki birlikteliğin kandırma veya zorlama ile olmadığını, şiddet ve darp yaşanmadığını kaydetti. Yargıç, sanığın suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katı koymasını, kızın ailesinin şikâyetçi olmamasını değerlendirdikten sonra, sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

 

Sanık Hakan Boz 2022 aralık ayı içerisinde Lefkoşa’da 15 yaşındaki kız çocuğunun kalmakta olduğu ikametgahının yatak odası içerisinde adı edilen ile cinsel ilişkiye girerek 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık, soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. 

 

 

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