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Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 4 derece artacak

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Serin ve yağışlı hava yerini sıcaklara bırakıyor. Meteorolojiye göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 4 derece artacak.
Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 4 derece artacak

Meteoroloji Dairesi, 16 -22 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Daire'nin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı yüksek basınç sistemiyle serin ve nispeten nemli, periyodun ikinci yarısında ise alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde kalacak.

Hava, genellikle açık ve az bulutlu geçecek, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 29-32, sahillerde 25-28, periyodun ikinci yarısında ise; iç kesimlerde 33-36, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek

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