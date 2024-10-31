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İskele’de dünkü iş kazasında ihmali görülen dört kişi tutuklandı

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İskele’de dün meydana gelen iş kazasında 54 yaşındaki Mohammed Nizam Uddin’nin ölümünde ihmali görülen dört kişi tutuklandı.
İskele’de dünkü iş kazasında ihmali görülen dört kişi tutuklandı

İskele’de dün meydana gelen iş kazasında 54 yaşındaki Mohammed Nizam Uddin’nin ölümünde ihmali görülen dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkonunda çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaşamını yitiren Mohammed Nizam Uddin’nin ölümüyle ilgili soruşturmada, olayda ihmali görülen H.N. (E-38), O.S.(E-40), T.Y.(E-39) ve Ö.Ç.(E-57) tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.

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