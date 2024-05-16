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Bengihan: Göç Yasası’na tabi çalışanlara hayat pahalılığına ek artış yapılmasını talep ediyoruz

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Göç Yasası (47/2010) kapsamındaki çalışanlar için devam eden maaş adaletsizliğini vurgulayarak, "Göç Yasası'na tabi personel için yaşam maliyetlerine ek artış talep ediyoruz" dedi
Bengihan: Göç Yasası’na tabi çalışanlara hayat pahalılığına ek artış yapılmasını talep ediyoruz

Bengihan yazılı açıklamasında, temel tüketim maddelerine yapılan zamların her geçen gün artarak geçim sıkıntısının derinleştiğini ve emekçilerin açlık sınırında, yoksulluk içinde yaşamaya reva görüldüğünü belirtti.

7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ile Göç Yasası kapsamında çalışanlar arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi için kamuda yetkili sendikalar olarak 2022 yılında Başbakan ile protokol imzalandığını kaydeden Bengihan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müdür ve müsteşar atamaları ve fırsat eşitliğine aykırı istihdamlar devam ederken ve bir yandan Emrullah Turanlı’ya ait Taş Yapı İnşaat’a 59 Milyon Euro vergi affı getirilip, diğer yandan Casinolar için vergi indirimi yapılırken, söz konusu olan emekçilerin hakkının verilmesi olduğunda bütçe olanaklarının elverişli olmadığı gerekçesini kabul etmiyoruz.

Bu bağlamda, protokolün gereğinin yerine getirilip, Göç Yasası’na tabi çalışanlara hayat pahalılığına ek artış yapılmasını talep ediyoruz.

İmzasına sahip çıkmayan ülkesine de, çalışanına da, halkına da sahip çıkamaz. Başbakanı, Göç Yasası’nın daha da çok körüklediği bu adaletsiz sistemin koruyucusu olmamaya ve imzasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

 

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