Kudret Özersay: Hız kameraları cezaları, devleti 100 milyon TL zarara uğrattı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yaptığı yazılı açıklamasında, hız tespit kameraları cezalarının, geriye dönük toplu bir şekilde gönderilmesinden bahsedildiğini belirterek, gecikmeden ve enflasyondan dolayı devletin 100 milyon TL zarara uğratıldığını savundu.

“Bu bedeli halk değil, zarara sebep olan siyasiler ödemelidir” diyen Özersay, bu yapılanın, ödeme açısından da vatandaşı çok zora sokacağını kaydetti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümete, sebze fiyatları ile et fiyatları konularında da eleştirilerde bulunarak, hükümeti, "kötü yönetim", "yönetim beceriksizliğiyle devleti zarara uğratmak" ve bunun faturasını vatandaşa ödetmekle suçladı.