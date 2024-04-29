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Türkiye genelinde birincilik Hakan Tazegül’ün

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.
Türkiye genelinde birincilik Hakan Tazegül’ün

Dünyanın en iyi 11 “Gold Label” yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi. Organizasyona 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katıldı. Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarıştı. Elit kategoride 5 erkek, 2 kadın Türk atlet mücadele etti.

Türkiye genelinde birincilik Hakan Tazegül’ün

Yeni Kapı Miting alanında start alan Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 40-44 yaş grubunda Türkiye genelinde birinci oldu. Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometrelik parkurda 604 atletin katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonunda başarılı sporcumuz Hakan Tazgül, 1 saat 11 dakika, 54 saniye ile iyi bir dereceyle Türkiye genelinde birinci oldu. Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu 40-44 yaş grubuna katılan bir diğer sporcumuz Eser Kurt, 1 saat 13 dakika 24 saniyeyle ikinci oldu.

Uluslararası sıralamada üçüncülük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 40-44 yaş grubunda Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometrelik parkurda Türkiye genelinde birinci olarak çok önemli başarı elde ederken, Uluslararası sıralamada 708 Atlet arasında da üçüncü sırada yer aldı.

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