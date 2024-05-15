GPT-4o: Yeni ChatGPT 'yüz ifadelerinden duyguları okuyabiliyor, flörtleşebiliyor'

Teknoloji şirketi OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yeni versiyonu olan GPT-4o'yu tanıttı.

Yeni nesil sohbet robotu, uygulamaya abone olmayanlar da dahil herkesin kullanımına açılacak.

GPT-4o, önceki versiyonlarına göre daha hızlı ve dili konuşma diline daha yakın, hatta zaman zaman 'flörtöz' bir dil kullanıyor.

Yeni versiyonun görselleri 'okuyabildiği' ve yüz ifadelerinden duyguları ayırt edebildiği de belirtiliyor. Kullanıcılarla sesli diyaloğa girebiliyor. Ayrıca 'hafızası' sayesinde daha önce verdiği yanıtları da hatırlayabiliyor.

Yapay zeka sohbet robotunun yeni versiyonu, daha kolay bir sohbet diline sahip ve sorulara anında yanıt veriyor.