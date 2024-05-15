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IMF Başkanı Georgieva'dan yapay zeka açıklaması: "İşgücünü tsunami gibi vurdu"

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada yapay zekanın küresel işgücü piyasasını tsunami gibi vurduğunu söyledi.
IMF Başkanı Georgieva'dan yapay zeka açıklaması: "İşgücünü tsunami gibi vurdu"

Yapay zeka, son yıllarda iş dünyasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi

Yapay zekanın birçok işi otomatikleştirme potansiyeline sahip olması, işgücü piyasası üzerinde büyük bir etki yaratacağı endişelerini de beraberinde getiriyor.

"DÜNYA GENELİNDE İŞLERİN YÜZDE 40'INI ETKİLEYECEK"

IMF Genel Müdürü Georgieva Zürih'te düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, yapay zekanın önümüzdeki iki yıl içinde gelişmiş ekonomilerdeki işlerin yüzde 60'ını ve dünya genelindeki işlerin yüzde 40'ını etkileyeceğini söyleyerek endişe verici bir tablo çizdi.

"DAHA FAZLA EŞİTSİZLİĞE YOL AÇABİLİR"

Zürih Üniversitesi'ne bağlı İsviçre Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Georgieva, "İnsanları ve işletmeleri buna hazır hale getirmek için çok az zamanımız var. Eğer iyi yönetebilirsek üretkenlikte muazzam bir artış sağlayabilir ama aynı zamanda daha fazla yanlış bilgiye ve elbette toplumumuzda daha fazla eşitsizliğe de yol açabilir." diye konuştu

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