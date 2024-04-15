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DAÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Başarılarıyla Gururlandı

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DAÜ'de Başarılı İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Ödüllendirildi
DAÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Başarılarıyla Gururlandı

 

DAÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ ONURLANDIRILDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, öğrencilerinin akademik başarısını vurgulayan seçkin bir etkinlik olan 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreni’ne ev sahipliği yaptı.

 

Tören, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eriş Uygar ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Çelik'in açılış konuşmalarıyla başladı. Öğrencileri motive eden ilham verici bir atmosferde gerçekleşen törende, ciddiyetle takip edilen akademik standartlar ve gösterilen özveri sayesinde elde edilen başarılar birlikte kutlandı. Törende toplam 16 öğrenci yüksek şeref derecesine, 8 öğrenci ise şeref derecesine layık görüldü. Mühendilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ergil, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri’nin de iştirak ettiği törende, başarılı öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Törende ayrıca, 8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve içerisinde birçok sosyal ve teknik etkinliğin yer alacağı 29. İnşaat Haftası ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

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