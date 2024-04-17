DAÜ YDİHO, Akademik Personeline Yönelik Mentorluk Kursu Düzenledi

DAÜ YDİHO, AKADEMİK PERSONELİNE YÖNELİK MENTORLUK KURSU DÜZENLEDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) akademik personeline yönelik mentorluk kursu düzenledi. Norwich Institute of Language Education (NILE) tarafından sunulan mentorluk kursu ile akademik personelin mesleki gelişimini desteklemek amaçlandı. NILE eğitmenlerinden Kate Gregson tarafından verilen eğitim ile destekleyici bir öğrenme ve gelişim ortamı sağlamaya yönelik teorik ve pratik uygulamalar üzerinde duruldu.

YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam, akademik personelin mesleki gelişimine verdiği önemi vurgulayarak, "Akademik personelimizin mesleki gelişimine yönelik düzenlediğimiz sürekli gelişim programları, eğitimde mükemmeliyete olan bağlılığımızın temel taşı olmaya devam ediyor" cümlelerini vurgulayarak, "Bu sayede öğrencilerimizin genel öğrenme deneyimini geliştiriyor ve onların en yüksek düzeyde eğitim almalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Eyyam, YDİHO'nun dil eğitimi alanında dünyanın en prestijli küresel akreditasyon kuruluşlarından biri olan, Evaluation and Accreditation of Quality Language Services (EAQUALS) tarafından akredite edildiğini belirterek, dil eğitiminde uluslararası kalite standartlarına olan bağlılığın ve dil eğitiminde mükemmelliği sürdürme konusundaki kararlılığın altı çizdi.