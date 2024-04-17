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Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Kariyer Günleri Başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Kariyer Günleri Başladı: İş Dünyasına İlk Adımlar 'Profesyonel Özgeçmiş'le Atılıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Kariyer Günleri Başladı

DAÜ 12. ULUSLARARASI KARİYER GÜNLERİ BAŞLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından her yıl akademik birimlerle birlikte düzenlenen Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin 12'ncisi, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO)-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı tarafından organize edilen seminer ile başladı.

 

12. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında FZC. Consultancy Ltd. Direktörü ve İnsan Kaynakları Uzmanı Fatma Zorlu Çelebi, DAÜ Aktivite Merkezi’nde öğrenciler ile bir araya gelerek "Profesyonel Özgeçmiş Hazırlamanın Püf Noktaları" konulu sunum gerçekleştirdi.

 

Çelebi, katılımın yoğun olduğu sunumunda geleceğe yönelik iş başvurularında özgeçmiş hazırlarken diğer adaylardan daha fazla ön plana çıkmaları için katılımcılara neler yapmaları gerektiğini örneklerle anlattı. İnsan Kaynaklarının ve Yöneticilerinin, yeni mezun adaylarının özgeçmişlerini incelerken en çok yaptıkları stajlara, katıldıkları kurslara, kazandıkları iş deneyimine ve okul kulüplerinde aldıkları görevlere baktıklarını önemle vurguladı.

 

Öğrencilere fayda sağlayacak bilgi ve tekniklerin aktarıldığı sunum sonunda katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi. DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelebi, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Etkinlik sonunda katılımlarından dolayı Çelebi’ye teşekkür plaketi takdim edildi.

 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici, DAÜ öğrencilerine ve mezunlarına yönelik düzenlenen bu tür etkinliklerin, onların kariyer hedeflerine ulaşmaları konusunda büyük fayda sağladığını ve bu tür platformların mezunların iş bulmalarında önemli rol oynadığını belirtti. Etkinliklerin üniversitenin uluslararası alandaki prestijini artırdığını söyleyen Ekşici, aynı zamanda öğrencilere global iş ağlarına erişim sağladığını da vurguladı.

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