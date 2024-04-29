  • BIST 10082.77
  • Altın 2439.282
  • Dolar 32.4246
  • Euro 34.6533
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHamas, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in resmî cevabını aldıklarını duyurdu; Mısır heyeti, Tel Aviv'de

Yakın Doğu Üniversitesi, Kriz Yönetimi ve Duygusal Dengede Eğitimler Verdi

» »
Yakın Doğu Üniversitesi'nden Kriz Yönetimi ve Duygusal Dengede Eğitimler
Yakın Doğu Üniversitesi, Kriz Yönetimi ve Duygusal Dengede Eğitimler Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, sivil toplum ve kamu kurumlarına Kriz Yönetimi” ve “Duygusal Denge ve Stresle Başa Çıkma” eğitimi verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM), Sivil Afet Timi Derneği (SAT-DER), Sivil Savunma Daire Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Orman Dairesi ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyelerine, “Kriz Yönetimi” ve “Duygusal Denge ve Stresle Başa Çıkma” eğitimi verdi.

Kolluk güçleriyle sivil toplum arasında bir köprü kurarak, olası felaket durumlarında müdahalede bulunacak personelin yetkinliklerini artırmaya yönelik gerçekleştirilen etkinlikler, sosyal sorumluluk kapsamında yapıldı. Verilen eğitimlerde krizlerin tanımı ve türleri, krizlerin nedenleri ve kriz anlarında etkili iletişim stratejileri ele alındı. Eğitimlerde ayrıca kriz yönetim planlarının oluşturulması ve uygulanması konuları da masaya yatırıldı. Kriz anlarında etkili karar alma süreçlerinin de tartışıldığı eğitimde, duygusal dengenin sağlanması ve stresle başa çıkma teknikleri de konuşuldu.

Duygusal zeka ve stres yönetimi üzerinde duruldu!

YABEM’in düzenlediği programda, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Öznacar “Kriz Yönetimi”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek ise “Duygusal denge ve stresle başa çıkma” başlıklı sunum yaptı. Duygusal zekanın ve stres yönetiminin, kişisel ve profesyonel hayatta nasıl kullanılabileceği üzerinde durulan eğitim, yaşamın içinden pratik örneklerle desteklendi. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Prof. Dr. Hürsen: “Kurumlar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve koordinasyonun artırılması olası kriz durumlarında hayat kurtarıcı bir etki yaratır.”

Düzenledikleri eğitimlerin, bireylerin mesleki ve kişisel gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu anımsatan Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çiğdem Hürsen, “Sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediğimiz benzer eğitimlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu eğitimlerle bireylerin yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirerek toplum faydasına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kriz Yönetimi” ve “Duygusal Denge ve Stresle Başa Çıkma” eğitimlerinin Yakın Doğu Üniversitesi, Sivil Afet Timi Derneği ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde hayata geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Hürsen, kurumlararası iş birliklerine dayalı eğitimleri sürdüreceklerini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk bilincini, kurumsal kimliğinin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Hürsen, “Kurumlar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve koordinasyonun artırılması olası kriz durumlarında hayat kurtarıcı bir etki yaratır” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türk Dünyası Bestecileri Konseri: Müzik Şöleni Gelecek18 Nisan 2024 Perşembe 14:12
  • YDÜ'de Disiplinlerarası Araştırma ve Etik Paneli17 Nisan 2024 Çarşamba 18:49
  • Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt'un 'Ali'nin Sihirli Kalemi' Kitabı, Yaşamı Destekleyen Bir Etkinlikle Tanıtıldı16 Nisan 2024 Salı 14:54
  • Sosyolog Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi'nde Post-Doc Seminerleriyle Akademik Çalışmalara Işık Tutuyor"16 Nisan 2024 Salı 11:46
  • “Kültür ve Medeniyet” ile “Rönesans ve Matbaa” konuları ele alındı16 Nisan 2024 Salı 11:27
  • İran ve İsrail gerilimi YDÜ'de konferansta ele alındı14 Nisan 2024 Pazar 18:11
  • “2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, dünyadaki tıp öğrencilerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluşturacak!12 Nisan 2024 Cuma 12:07
  • Kıbrıs Müzeleri Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçilerini Ağırlamaya Devam Ediyor09 Nisan 2024 Salı 15:04
  • Yakın Doğu Üniversitesi'nden Çağlayan Çocuk Yuvası'na Destek: Sinema Günü Geliri Bağışlandı08 Nisan 2024 Pazartesi 16:28
  • Kıbrıs Araba Müzesi’nde otomobilin büyülü dünyasını keşfederken azim, güç ve güzelliğin sembolü olan Koi balıkları ile de tanışın!07 Nisan 2024 Pazar 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti