DAÜ ve MAKAMER İş Birliğiyle BİTEK Projesi Kapsamında Liseli Kızlar İçin Panel Düzenlenecek

DAÜ’DE BİTEK PROJESİ KAPSAMINDA PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde “Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi” kapsamında “Geleceğimi Bilişim ve Teknolojide Görüyorum” teması ile liselerde eğitim gören kız çocuklarına yönelik panel düzenlenecek.

Bilişim ve Teknoloji alanlarında eğitim görüp ilgili sektörlerde çalışmakta olan kadın sayısı ve halihazırda bilişim ve teknoloji eğitimi alan kızların artırılmasını amaçlayan proje kapsamında liseli kız çocuklarına yönelik düzenlenen etkinliklerin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek. “Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü” dolayısı ile gerçekleştirilecek olan söz konusu etkinlik 25 Nisan 2024 Perşembe günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında panel ve etkinlik öncesinde yapılan reels yarışmasının ödül töreni şeklinde düzenlenecek.

Söz konusu panel ile bilişim ve teknoloji alanında başarılı olan kadın rol modeller ile lisede eğitim görmekte olan kız öğrencilerin bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Etkinlik kapsamında bilişim alanında başarı elde etmiş olan kadın rol modellerin öğrenciler ile başarı öykülerini ve kariyerlerinde izledikleri yolu öğrencilerle paylaşmaları ve yol göstermeleri hedefleniyor.

Panelde; Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu moderatörlüğünde Yazılım Uzmanı Laika Karşılı, Analiz Birim Yöneticisi Belma Korkuter, Temel Bankacılık Yazlım Yöneticisi Ayşen Tunca Ruso ve Eğitim Danışmanı Şenfer Usman tarafından sunumlar gerçekleşecek.

Öte yandan etkinlik günü öncesinde düzenlenecek reels yarışması kapsamında liseli kız öğrenciler “Gelecekte Kadınların Bilişim ve Teknoloji Alanındaki Rolü” konulu reels hazırlayarak gelecekte kadınları ve kendilerini bilişim alanında nasıl görmek istediklerini işleyecekler. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek olan tören ile takdim edilecek.