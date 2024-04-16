DAÜ, Zehra Şonya’nın 'ÇARE-SİZ-LİK' Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE “ÇARE-SİZ-LİK” İSİMLİ SERGİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın “ÇARE-SİZ-LİK” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 17 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 19.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılışı gerçekleştirilecek olan heykel sergisi Şonya’nın 20 metal eserini içeren dördüncü kişisel sergisi olma özelliğini de taşıyor. Söz konusu serginin metin yazarlığı Derya Ulubatlı ve Tuğçe Arslan tarafından gerçekleştirildi.

Metin yazarlarına göre; “Sanatçı, sivri bir zemin üzerine tutturduğu ve bedenlerinde katılaşan jestlerle hem kadınlığın hem de mevcut dünyanın katı normlarla mıhladığı kadın bedenlerini aynı zamanda o sivri, yaralayıcı zeminle aynı işlevi gören ‘yaralı’ ve ‘yaralayıcı’ bir yer küre üzerine de yerleştiriyor. Sivri uçlara tutturulmuş figürlerin benzerleri bazen doğrudan yerkürenin üzerinde duruyor, bazense yer küre ile figür arasında yine sivri uzun bir metal çubuk yer alıyor. Orta yerinden şişlenmiş bir top gibi sivri metaller tarafından delinmiş dünya, okla vurulmuş bir av gibi görünüyor: İnsanlığın eziyetinden nasibini almış, yaralı bir dünya gibi. Fakat oklarla zapt edilen dünya zapt edildiği okların ucunda mıhlanan kadın bedenleriyle yeniden ilişkileniyor. Kendi yaralandığı gibi üzerindeki yaşamın toplumsallığa binaen inşa edilen doğasının, kadınlığı nasıl yaraladığını, nasıl sabitlediğini gösteriyor adeta. İşte belki de sanatçının kendisini temsil eden bu kadın figürleri, o katılığın içerisinden, tıpkı kullandığı malzeme gibi akışkan hale dönüşerek, aşağıya doğru sıyrılıp kurtulmaya çalışıyor.”

ÇARE-SİZ-LİK isimli sergi 30 Nisan 2024 tarihine kadar 10:00 - 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergiyi Cumartesi günü ziyaret etmek isteyen sanatseverler için sergi salonu 13:00 - 15:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Sergi Salonlarına Ayhan Menteş ve Ali Atakan İsimleri Verildi

Öte yandan, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı içinde bulunan iki sergi salonuna Kıbrıs sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan merhum sanatçılardan Ayhan Menteş ve Ali Atakan’ın isimleri verilerek sanata ve sanatçıya verilen öneme dikkat çekildi.

DAÜ, bir devlet üniversitesi olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet konusunda öncü bir üniversite olduğunu yaptığı çalışmalarla her fırsatta göstermektedir. Sanata ve sanatçıya değer veren bir eğitim kurumu olan DAÜ, birçok önemli sanatçının eserlerini toplum ile buluşturma konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.