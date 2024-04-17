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Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Yapay Zeka Zirvesi

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DAÜ'de Yapay Zeka Zirvesi: Teknolojinin Geleceği Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Yapay Zeka Zirvesi

DAÜ’DE YAPAY ZEKA ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü tarafından “Yapay Zeka Zirvesi” gerçekleştirilecek. Türkiye’nin teknoloji liderlerinin konuşmacı olarak katılacağı söz konusu etkinlik, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü, 10:00 – 18:00 saatleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak. Döveç Group ana sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinlik kapsamında Miscrosoft, IBM, Google, Türk Hava Yolları, Amazon gibi dünya devi olan şirketlerin uzmanları katılımcılarla geleceğin dünyası ile ilgili sunumlarını paylaşacak.

Yapay Zeka Zirvesi’nde; Microsof’tan Daron Yöndem “Meet My I Sidekick”, Google’dan Neşe Umut “İnovasyonun Yeni Yüzü: Üretken Yapay Zeka”, IBM’den Gökçen Karasu “Geleceği Şekillendiren Güç: Quantum ve Yapay Zeka İttifakı”, Türk Hava Yolları’ndan İzzet Sancaklı “Yeni Çağda Meydan Okuyanlar”, Amazon’dan Emrah Gürsoy “E-Ticaret ve Perakendede Yapay Zeka”, Mext’ten Ayhan Demirci “İnsan ve Yapay Zekanın Yeni Medeniyeti” ile Huawei’den Halit Örenbaş “Geniş Dil Modellerine Giriş” konularında sunum yapacak.

KKTC’de ilk kez bu denli güçlü bir kadro ile gerçekleştirilecek olan Yapay Zeka Zirvesi ayrıca DAÜ TV yapımcılığında üniversitenin tüm sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Zirve süresince yapılacak olan sunumlarda İngilizceye simultane çeviri de yapılacak. Öte yandan, etkinliğe katılan öğrencilere staj imkanları da sağlanacak. KKTC’de eğitim gören üniversite öğrencilerinin ve tüm halkın bu eşsiz deneyimden ücretsiz olarak yararlanabileceği söz konusu etkinliğin ardından katılımcılara e-posta yoluyla katılım sertifikası gönderilecek.

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