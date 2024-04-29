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Uluçay: Plajlarımız 15 Mayıs itibarıyla tam randımanlı olarak hizmet verecek

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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, denizlerin herkes için erişilebilir olması adına çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
Uluçay: Plajlarımız 15 Mayıs itibarıyla tam randımanlı olarak hizmet verecek

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, denizlerin herkes için erişilebilir olması adına çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Uluçay, “Ülkemizin en güzel sahilleri belediyemiz sınırları içerisinde bulunuyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk aynı zamanda önemli bir sorumluluk. 2024 yaz sezonu boyunca Belediyemizin yetki alanında bulunan 6 plajda, Glapsides Plajı, Palm Beach Plajı, Derinya Plajı, Karakol Plajı, Kapalı Maraş 1. Nokta ve Kapalı Maraş 6. Nokta halkımızın en kaliteli hizmeti, en uygun fiyata alabilmesi ve denizlerimizin herkes için erişilebilir olması için tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile yoğun biçimde çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Uluçay, “Özellikle askeri bölge içerisinde bulunan Derinya Plajı, Kapalı Maraş 1. Nokta ve Kapalı Maraş 6. Nokta plajlarının halk plajı olarak kullanılmasına izin ve destek veren Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na tekrardan teşekkür etmek isterim. 15 Mayıs tarihi itibariyle tam randımanlı olarak hizmet verecek plajlarımızda tüm halkımızın hoş vakit geçirmesini dilerim” dedi.

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