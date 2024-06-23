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Mağusa'da dikkatsizlik kaza getirdi

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Mağusa'da dikkatsizlik kaza getirdi
Mağusa'da dikkatsizlik kaza getirdi

23 Haziran 2024 tarihinde, saat 00:10 sıralarında Gazimağusa’da St. Barnabas-Tuzla Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, Rasul BAGHIROV (26) yönetimindeki RG 691 plakalı araç, batı istikametine doğru seyrederken, yolun sonuna geldiğinde Tuzla yönüne dönmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dikkatsizlik sonucu aracın kontrolünü kaybeden BAGHIROV, yolun sağından çıkarak banketteki taşlara ve çevre tellerine çarptı. Araç takla atarak tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Rasul BAGHIROV, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve müşahede altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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