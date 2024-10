MAGEM Maraş’ta 2023’ün Kasım ayında açılışı yapılan Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi’nin öğrenci sayısı geçen yıldan bu yana 33’den 83’e yükseldi. Gazimağusa Belediyesi’nin en çok önem verdiği projelerden biri olan Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, merkez ile ilgili yeni hedefleri de açıkladı. Başkan Uluçay, yetişkin eğitimi ve okula mesleki atölyeler eklenmesinin hedeflendiğini belirttiği açıklamasında Esnaf ve Zanaatkârlar Odası üyeliği bulunan iş yerlerinde 3 yıl eğitim süresi bulunan merkezin birçok gence hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri yeni iş imkanları ve olanaklar sağladığını vurguladı.

Başkan Uluçay’ın açıklamasının tamamı şu şekilde; ‘’En çok önem verdiğimiz projelerden biri olan Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi’nin açılışını 2023’ün Kasım ayında MAGEM Maraş’ta yapmıştık. MAGEM Maraş dersliklerinde ve Esnaf ve Zanaatkârlar Odası üyeliği bulunan iş yerlerinde 3 yıl süren bu eğitim, birçok gencimize hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri yeni iş imkanları ve olanaklar sağlıyor.

Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi geçen yıl 33 öğrenci ile yola çıkarken, bu yıl yeni kayıt dönemine girdiğimizde öğrenci sayımız 83’e yükseldi ve her geçen gün artmaya devam ediyor. Bir sonraki aşamada Çıraklık Eğitim Merkezi için belirlediğimiz hedeflerimiz arasında yetişkin eğitimi ve okulumuza mesleki atölyeler eklemek de var. Şehrimize bu değerin kazandırılmasında emeği bulunan Gazimağusa Belediyesi Kültür Şubesi Amiri Onursal Akdeniz’e, MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp’a, KTEZO Temsilcisi Ersun Aytaç’a ve desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’na, Müsteşarı Sayın Aytunç Şirket’e ve bu güzel okulun hayata geçmesine emek veren herkese çok teşekkür ederim.’’