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Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 120 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

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Narkotik ekipleri tarafından Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda, 28 yaşındaki M.M.S.’nin tasarrufunda 120 gram hintkeneviri ile uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 120 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

03 Mart 2025 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, 28 yaşındaki M.M.S.’nin üzerinde ve ikametgahında arama yapıldı.

Yapılan aramada, yaklaşık 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu değerlendirilen bir hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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