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56 yaşında evinde ölü olarak bulundu

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Gazimağusa’da sakin Durmuş Çakıroğlu hayatını kaybetti.
56 yaşında evinde ölü olarak bulundu

Çakıroğlu'nun ölünü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.04.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Durmuş Ali ÇAKIROĞLU (E-56) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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