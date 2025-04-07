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Güney Kıbrıs’taki refah devleti endeksi Avrupa standardının altında

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Güney Kıbrıs’taki refah devleti endeksinin, Avrupa standardının yüzde 20 altında olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’taki refah devleti endeksi Avrupa standardının altında

Güney Kıbrıs’taki refah devleti endeksinin, Avrupa standardının yüzde 20 altında olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın, 2023 verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki refah devleti endeksinin Avrupa standardının yüzde 20 altında olduğunu yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’ın, engelli kişilere destek gibi, çeşitli kategorilerde,  AB üyesi ülkeler arasında sonuncu sırada yer aldığını belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın, AB ortalamasını yakalaması için sosyal refah harcamalarını, yıllık olarak en az 1.29 milyar Euro artırması gerekmektedir.

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