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İskele’de "6 Nisan Dünya Fiziksel Aktivite Günü" etkinliği gerçekleştirildi

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6 Nisan Dünya Fiziksel Aktivite Günü'nde İskele Halk Plajı’nda düzenlenen etkinlikle birlikte genç, yaşlı herkes hareketin gücünü hissetti.
İskele’de "6 Nisan Dünya Fiziksel Aktivite Günü" etkinliği gerçekleştirildi

Günümüzde hareketsiz yaşam tarzının kalp hastalıkları başta olmak üzere pek çok kronik rahatsızlığa zemin hazırladığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bu farkındalıkla, Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, 6 Nisan Dünya Fiziksel Aktivite Günü’nü İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlediği anlamlı bir etkinlikle kutladı.

Etkinlikte, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli aktivite istasyonları kuruldu ve katılımcılar fiziksel hareketliliğe teşvik edildi. Spor yapma alışkanlığı olmayan bireyler için de farkındalık yaratan meydan okuma aktiviteleri büyük ilgi gördü.

Organizasyon, fiziksel aktivitenin yalnızca egzersiz salonlarında değil; günlük yaşamda da küçük adımlarla artırılabileceğini gösterdi. Merdiven çıkmak, arabayı uzağa park etmek ya da ev işlerine yardımcı olmak bile hareketin bir parçası olarak değerlendirildi.

Etkinlik, Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği’nin koordinasyonunda; İskele Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün akademisyen ve öğrencilerinin katkılarıyla hayata geçirildi.

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