İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz edildi: Somut hiçbir delil yok

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz edildi. Avukatları, tutuklama kararının hukuka aykırı usullerle alındığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Ayrıca, tutukluluk halinin devamı yönünde bir karar verilmesi durumunda dosyanın, itiraz yoluyla görevli Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 23 Mart’ta verilen tutuklama kararına karşı itiraz süreci resmen başladı. İmamoğlu’nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir tarafından İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sunulan itiraz dilekçesinde, tutuklama kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğu vurgulandı.

İtiraz dilekçesinde, yürütülen soruşturmanın başından bu yana “hukuken yasak usullerle” sürdürüldüğü ifade edilirken, kamuoyunun geniş kesimlerince de bu sürece tepki gösterildiği belirtildi. Avukatlar, İmamoğlu’nun tutuklanmasının somut delillere değil, hukuka aykırı yöntemlere dayandığını savundu.

“TUTUKLAMA KARARI KALDIRILSIN, AKSİ TAKDİRDE ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLSİN”

Dilekçede, “Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesini talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, tutukluluk halinin devamı yönünde bir karar verilmesi durumunda dosyanın, itiraz yoluyla görevli Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi talep edildi.