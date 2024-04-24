DAÜ'deki sendikalardan ortak açıklama

DAÜ-SEN ,DAÜ-PER-SEN VE DAÜ-BİR-SEN'den ortak basın toplantısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde uzun süreden beridir yaşanan ve giderek büyüyen mali krizin ve içinden çıkılamaz bir sona doğru sürüklenişin, taraflar (Hükümet, DAÜ Yönetimi, Sendikalar) arasında imzalanan Protokol ve Toplu İş Sözleşmeleri ile önüne geçilebilme şansı elde edilmiştir.

Taraflar arasında sağlanan bu uzlaşı ve her kesimin bir şekilde elini taşın altına sokması sonrası tartışmaların “Bu uzlaşı sonrasında DAÜ gelirlerini nasıl artırır, Yüksek öğretimdeki niteliksizlik sorunları nasıl aşılır, bizim üzerimize düşen görev nedir” gibi konular üzerinde odaklanması ve gündemi bu konuların meşgul etmesi gerekmektedir. Yeni süreçte kısır tartışmaların, karşılıklı hesaplaşmaların, siyasi çıkarların ve renklere göre yapılan yorumların gündemi oluşturmasına imkan vermemeliyiz. Birliktelik içerisinde özelde DAÜ genelde ise yüksek öğretimin sürdürülebilir bir yapıya ulaşması için üretken bir şekilde çalışmalıyız.

Değerli DAÜ emekçileri ve değerli halkımız, geleceği ancak geçmişten ders çıkartarak kurtarabiliriz. Geçmişte bu halka ait birçok değer yok olurken, tartışmalar hep aynı noktada ilerliyor, herkes birbirine suç atıyor ve kimse elini taşın altına sokup reel anlamda çözüm üretmiyordu. DAÜ’de örgütlü sendikalar olarak aynı yolu yürüyerek farklı bir sonuç elde edemeyeceğimiz gerçeğiyle hareket ederek süreç içerisinde tüm tarafların DAÜ’nün yaşaması ve sürüdürülebilir bir yapıya kavuşması için elini taşın altına sokması ısrarımız 4 Nisan 2024 tarihinde nihayet olumlu bir sonuca varmıştır.

DAÜ’de örgütlü sendikalar, yaşanan bu sıkıntılı süreçte hiçbir şey yapmamayı ve DAÜ’nün halkın gözleri önünde erimesine müdahale etmemeyi tercih etmemiştir. Gelecekte “DAÜ’nün yaşaması için biz hiçbir şey yapmadık” pozisyonunda olmamak adına sadece kendimiz değil, bizlerin ısrarı ve baskısıyla ilgili her kesimin elini taşın altına sokmasını sağlamış bulunmaktayız. Elbette böylesine zor süreçlerden çıkışlar ancak bedel ödeyerek başarılır. Bu bağlamda biz üniversitesinin yaşaması için elini taşın altına koyan tüm üyelerimize ve tüm DAÜ çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Tarih, bu halkın eğitim anlamında en büyük değeri olan DAÜ’nün yaşaması ve yaşatılması için hiç tereddüt etmeden elini taşın altına koyan çalışanları yazacaktır.

DAÜ-SEN, DAÜ-PER-SEN ve DAÜ-BİR-SEN olarak tüm taraflara çağrımız, DAÜ başta olmak üzere bu halka ait tüm değerlerin yaşatılması için herkesin üzerine düşeni yapmasıdır. Kısır tartışmalar ile bireysel ve renksel çıkarlara göre ortaya konan tepkiler tıpkı geçmişte olduğu gibi değerlerimizin yok olmasına neden olacaktır. O nedenle yok etmek için değil yaşatmak için hep birlikte mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Tüm değerlerimiz için!..

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