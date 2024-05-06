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İskele Belediyesi’nin İskele ve 21 köyünde haşerelerle mücadelesi sürüyor

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İskele Belediyesi’nin İskele ve 21 köyünde haşerelerle mücadelesi sürüyor.
İskele Belediyesi’nin İskele ve 21 köyünde haşerelerle mücadelesi sürüyor

2024 yılı 1. periyot ilaçlama faaliyetleri kapsamında 18 Mart itibari ile sivrisinek/karasinek (larva) üreme alanlarını (su göletleri) kontrol altına almak için yoğun bir mesai harcayan İskele Belediyesi, hamamböceği gibi haşerelerin önüne geçmek için de hane dışında bulunan rögarlarda da ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, İskele ve 21 köyünü kapsayan çalışmalar kapsamında karasinek ve sivrisinekle mücadelesine de ULV (Havadan) İlaçlama yönetimiyle dün akşam itibari ile başladı. İlaçlama çalışmalarını yürüten ekibe, bazı özel durumlarda Çevre ve Sağlık Bölümü de eşlik ediyor.

İskele ve köylerinde ilk etap ULV (havadan) ilaçlama yöntemi başladı

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde; her yıl belirli periyotlarla yaptığı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Açık alanlarda larva mücadelesinin yanı sıra sahipsiz olduğunu tespit ettiği tüm havuzlara, su birikintisi olan yerlere de müdahale eden, rögarları ilaçlayarak hamamböceğinin önüne geçmeyi hedefleyen İskele Belediyesi, 2 Mayıs itibariyle de İskele ve 21 köyünde karasinek ve sivrisinekle mücadelesini başlattı. ULV(Havadan) İlaçlama yönetimini uygulayan ekip, ilaçlama işlemini İskele ve 21 köyünde belirli günlerde yapacak.

18 Mart’ta başlayan haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor 

Özellikle yaz mevsiminde baş gösteren sivrisinek, karasinek gibi haşerelerin önüne geçmek için önlemlerini alan İskele Belediyesi, halkın daha rahat bir yaşam sürebilmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor ve sorunu minimuma indirilebilmek için var gücüyle çalışıyor. Hamamböceği ile mücadelede 1. Etap ilaçlama çalışmalarına 18 Mart’ta İskele’de başlayan ekibin köylerdeki yoğun mesaisi de devam ediyor.

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