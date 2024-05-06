  • BIST 10252.48
  • Altın 2398.482
  • Dolar 32.2398
  • Euro 34.6949
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Girne'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

» »
Girne'de dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önünde giden araca çarptı.
Girne'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

05.05.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, Ali GÖKKAYA (E-22) sürüş ehliyetsiz ve 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki  VL 417 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların durması sonucu durmak zorunda kalan Niyazi SERTEL (E-41) yönetimindeki UL 389 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VL 417 plakalı araç sürücüsü Ali GÖKKAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Turizm Şöleni' coşku ile devam ediyor21 Nisan 2024 Pazar 13:39
  • Şenkul duyurdu: Kale arkasına küçük bir dönüş çemberi yaptık, yeni düzenlemeler yolda...20 Nisan 2024 Cumartesi 07:58
  • Girne'de Şiddet Olayı: D.B., T.G.'yi Yüzüne Yumrukla Ciddi Şekilde Darp Etti19 Nisan 2024 Cuma 11:41
  • Girne Antik Limanı’nda Cumartesi günü turizm şöleni düzenlenecek18 Nisan 2024 Perşembe 08:51
  • Girne'de İşletme Duvarından Cep Telefonu Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı17 Nisan 2024 Çarşamba 12:26
  • Girne'deki Kumarhanede Büyük Sahtekarlık Operasyonu: 101.089 ABD Doları Çalındı16 Nisan 2024 Salı 12:17
  • Girne Belediye Başkanı Şenkul: Antik Liman bizim göz bebeğimiz14 Nisan 2024 Pazar 10:36
  • Alkollü halde kavga ettiler!13 Nisan 2024 Cumartesi 10:16
  • Girne’de polise darp!13 Nisan 2024 Cumartesi 10:14
  • Tatar, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti11 Nisan 2024 Perşembe 21:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti