Girne'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

05.05.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, Ali GÖKKAYA (E-22) sürüş ehliyetsiz ve 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VL 417 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların durması sonucu durmak zorunda kalan Niyazi SERTEL (E-41) yönetimindeki UL 389 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VL 417 plakalı araç sürücüsü Ali GÖKKAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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