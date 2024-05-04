DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Öğrencilere Bilgilendirme Semineri Düzenledi

DAÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN SEMİNER VERİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) tarafından DAÜ Yüksek Lisans ve Doktora programları ile ilgili eğitimini DAÜ’de sürdüren öğrencilere detaylı bilgilerin verildiği seminer gerçekleştirildi.

DAÜ LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ve DAÜ LEÖAE personeli Kutay M. Halkseven tarafından gerçekleştirilen seminerde yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru şartları, ücretleri ve burs olanakları hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı. Ayrıca DAÜ’de yüksek lisans yapmanın getireceği ayrıcalıklara ilişkin bilgiler paylaşılarak yüksek lisans eğitiminin öğrencilere sağladığı avantajlar vurgulandı. Seminerde, Yüksek Lisans veya Doktora programlarına başvuracak olan öğrenci adaylarının başvurularını çevrim içi olarak https://grad.emu.edu.tr/tr internet adresinden yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Seminer, öğrencilerin DAÜ’de lisansüstü eğitime dair merak ettiği konulara ilişkin sorduğu sorulara verilen cevaplar ile tamamlandı.