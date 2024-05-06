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Zeki Çeler: Koop-Süt yüz milyonlarca TL borç faizinin altında eziliyor

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Koop-Süt’le ilgili aldıkları duyumlar üzerine konuştu; kurumun özerk yapısına yapılan siyasi müdahalelerin artırılmaya çalışıldığını ve bunun tamamen yok edilmek istendiğini söyledi
Zeki Çeler: Koop-Süt yüz milyonlarca TL borç faizinin altında eziliyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Koop-Süt’le ilgili aldıkları duyumlar üzerine konuştu; kurumun özerk yapısına yapılan siyasi müdahalelerin artırılmaya çalışıldığını ve bunun tamamen yok edilmek istendiğini söyledi

ÇELER: KOOP-SÜT’TE NELER OLUYOR?

Yazılı açıklama yapan Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun öz kurumlarından olan Koop-Süt’le ilgili son dönemlerde ilginç gelişmelerin yaşandığını, kurumun batma noktasına getirildiğini söyledi.

“Koop-Süt’te neler oluyor?” diye soran Çeler, 1974 yılında dahi Koop-Süt aracılığıyla kendi süt ve süt ürünlerini üreten ve toplayıp dağıtabilen bir toplumken; partizanlık ve liyakatsizlik nedeniyle Koop-Süt’ün şu anda yüz milyonlarca TL borç faizinin altında ezildiğini söyledi.

“BİR TOPLUMUN KENDİ SÜTÜNÜ DAHİ ÜRETİP DAĞITAMAYACAK NOKTAYA GETİRİLMESİ DE UMURLARINDA DEĞİL”

 

Koop-Süt’te yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun, 126 çalışanı ve binlerce üreticiyiyani ülke ekonomisini olumsuz etkileneceğini kaydeden Çeler, böylesine değerli bir kurumun; iş bilmez siyasilerin elinde oyuncak olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Çeler, “Koop-süt’ün siyasetten arınmış bir özerk yönetim ile yönetilmesi gerektiğini her zaman savunduk. Ancak şu anda da hükümette olan zihniyet; her şeyi kendi elinde tutarak, seçim zamanı geldiğinde bir çıkar kapısı olarak kullanmak için adeta ‘ele geçirmeye’ çalışıyor. Bir toplumun kendi sütünü dahi üretip dağıtamayacak noktaya getirilmesi de umurlarında değil çünkü gailesi de taşımıyorlar.Buradan sesleniyorum; Kapalı kapılar ardında yapmaya çalıştıklarınızın farkındayız. Önümüzdeki günlerde bu konu üzerine daha çok konuşacağız” dedi.

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