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DAÜ Mimarlık Fakültesi'nden Simbiyoz Temalı 11. Uluslararası Tasarım Haftası Başlıyor

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Simbiyoz Odaklı Tasarım: DAÜ Mimarlık Fakültesi'nin 11. Uluslararası Tasarım Haftası 6-11 Mayıs'ta Başlıyor
DAÜ Mimarlık Fakültesi'nden Simbiyoz Temalı 11. Uluslararası Tasarım Haftası Başlıyor

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “11. ULUSLARARASI TASARIM HAFTASI” (INTDW) 6 – 11 MAYIS 2024’TE YAPILIYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından 11’incisi gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Tasarım Haftası” (INTDW), bu yıl 6 – 11 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan haftada, Mimarlık Fakültesi’nde yer alacak. Önceki buluşmaların geliştirdiği iş birlikçi ve yaratıcı ruhun devamı olarak gerçekleştirilecek olan bu yılki etkinliğin teması "Simbiyoz" olarak açıklandı.

 

11. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası teması, benzer yaşam alanlarını paylaşan varlıklar arasındaki ilişki veya etkileşim olarak "simbiyoz"un yerleşik anlayışlarını temel almaktadır. "Birlikte yaşam" (iki veya daha fazla farklı varlığın ortaklığı veya yakın birlikteliği olarak) ve "mutualizm" (kişiler veya gruplar arasındaki iş birliğine dayalı ilişki olarak) tasarım haftasının temasına entegre edilmiştir.

 

Katılımcılar tarafından doğada bulunan simbiyotik ilişkiler ve çeşitli unsurlar arasındaki etkileşimin irdelenmesi, simbiyotik konseptin ‘çeşitlilik’, ‘iş birliği’ ve ‘topluluk katılımını teşvik etme’ potansiyeli öne çıkartılarak, tasarımdaki sosyal ilişkiler üzerine daha derinlemesine bir inceleme yapılması hedeflenmiştir.

 

DAÜ Mimarlık Fakültesi tarafından yapılan açıklamada bu temayla, katılımcıların; tasarım bağlamında doğa, kültür ve teknolojinin arakesitini keşfetmeye davet edildiği ifade edilerek, “Tasarımı yeniden keşfetmek üzere birlikte yaratma yolculuğunda bize katılın. Simbiyoz merceği aracılığıyla, farklılıklar arasında köprü kurma, anlayış geliştirme ve 21. yüzyıl tasarım problemlerine yenilikçi yaklaşımlar konusunda ilham vermek için diyalog ve iş birliğini amaçlıyoruz. Doğal yaşam unsurlarını entegre ederek, çeşitli kültürel miraslardan ilham alarak ve güncel teknolojilerden yararlanarak, tasarıma bütünsel bir yaklaşımı hedefliyoruz.” cümlelerine yer verildi.

 

11. Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında, Avrupa’dan dünya çapında saygı gören mimarlık ve tasarım ofislerinden, Snohetta Studio, Etcetera Studio, Utopia Blu, Ergin Birinci Studio ile akademisyenler eşliğinde söyleşiler, Charlie Hailey (Florida Üniversitesi), Celal Abdi Güzer’in moderatörlüğünü “Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor”, konukları Atilla Kuzu ve Emre Kuzlu ile söyleşi dizisi, Öğrenci Tasarım Yarışması -ISVEA “Akdeniz’in Simbiotik Renkleri ile Islak Hacim ve Modelleme” ve 15 Atölye çalışmasının yer alacağı zengin içerikli bir program yer almaktadır.

 

Etkinliğin Açılış Töreni 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü, saat 10.00’da, Mimarlık Fakültesi’nde, gerçekleştirilecek. Etkinliklerle ilgili program ve ayrıntılı bilgiye DAÜ Mimarlık Fakültesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

https://int-dw.emu.edu.tr/en

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