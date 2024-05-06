  • BIST 10276.88
  • Altın 2398.482
  • Dolar 32.2398
  • Euro 34.6949
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, bugün yağmur beklendiğini belirtti.
Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün yağmur beklendiğini belirtti.

Daireden yapılan açıklamada, bölgenin 4 – 10 Mayıs tarihleri arasında, alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, pazar ve pazartesi günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Hava bugün parçalı bulutlu öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 30 – 33, sahillerde 26 – 29 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ikinci yarısında kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava durumu raporu27 Nisan 2024 Cumartesi 19:49
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor26 Nisan 2024 Cuma 09:09
  • Güzelyurt ve Çamlıbel’de sıcaklık rekoru kırıldı!25 Nisan 2024 Perşembe 09:59
  • Hava sıcaklığı 39 dereceye kadar yükselecek25 Nisan 2024 Perşembe 09:59
  • Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıkacak…24 Nisan 2024 Çarşamba 08:40
  • Hava sıcaklığı 37 derece olacak22 Nisan 2024 Pazartesi 16:40
  • Tozlu hava cumartesi gününe kadar sürecek19 Nisan 2024 Cuma 08:31
  • Sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek19 Nisan 2024 Cuma 08:30
  • Sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek, Cumartesi günü yer yer yağmur bekleniyor18 Nisan 2024 Perşembe 08:52
  • Meteoroloji uyardı: Tozlu hava etkili oluyor…17 Nisan 2024 Çarşamba 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti