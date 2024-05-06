Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün yağmur beklendiğini belirtti.

Daireden yapılan açıklamada, bölgenin 4 – 10 Mayıs tarihleri arasında, alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, pazar ve pazartesi günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Hava bugün parçalı bulutlu öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 30 – 33, sahillerde 26 – 29 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ikinci yarısında kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.