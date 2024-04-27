DAÜ Eczacılık Fakültesi'nden Ülkeye Büyük Katkılar: Yeni Birimler Açıldı

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ’NDEN ÜLKEYE VE
BİLİME BÜYÜK KATKILAR
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü, saat
14:30’da, fakülte binasında düzenlenen tören ile Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin Amfisi, Ortak
Araştırma Laboratuvarı, Uzm. Ecz. Mertdoğan Soyalan Uygulama Eczanesi ve DAÜ Deney
Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DAÜ – EFDAM) açılışlarını gerçekleştirdi.
Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Salih Katırcıoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F.
Benter, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Müberra Koşar, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra, açılan
birimlere katkıda bulunan kurum temsilcileri ve kişiler katıldı.
“DAÜ-EFDAM Adadaki Tüm Üniversitelere Hizmet Verecek”
Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile başladı. Açılış
töreninde konuşan DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve DAÜ – EFDAM Müdürü
Doç. Dr. Emre Hamurtekin, merkezin kuruluş hikayesinden bahsederek, kuruluş aşamasında
yaşanan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşıldığı konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Doç.
Dr. Hamurtekin, merkezin adadaki tüm üniversitelere hizmet vermeyi planladığını aktararak,
bu zorlukların aşılmasında ve merkezin ihtiyaçları konusunda destek olan tüm paydaşlara
teşekkür etti.
“Ülkede İlgili Tüm Alanlara Hizmet Vermeyi Hedefliyoruz”
DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, bu çok önemli ve gurur verici
günde, dört farklı birimin açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti. Uzm. Ecz. Mertdoğan
Soyalan Uygulama Eczanesi’nin, DAÜ’nün yanı sıra ülkedeki tüm Eczacılık Fakülteleri için
de çok önemli bir birim olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Koşar, kendilerine büyük destek
veren merhum Mertdoğan Soyalan ve eşi Dr. Hatice Soyalan’a teşekkürlerini iletti.
Prof. Dr. Koşar, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin kurucusu olan Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in
emekleriyle yapılan fakültenin en büyük amfisine, Prof. Dr. Şahin’in isminin verilmesinin
kendileri için bir vefa borcu olduğunu aktardı. Açılışını yapacakları Ortak Araştırma
Laboratuvarı’nın yapımının da Prof. Dr. Şahin’in döneminde gerçekleştirildiğini ifade eden
Prof. Dr. Koşar, bu laboratuvarda doktora öğrencilerinin dört farklı ana bilim dalında eğitim
alacağını ve bilimsel araştırmalar yapacağını kaydetti.
DAÜ EFDAM’ın; DAÜ’nün yanı sıra, diğer Eczacılık Fakülteleri ve ülke içerisindeki ilgili
bütün alanlara hizmet vermeyi amaçladığını ifade eden Prof. Dr. Koşar, in vivo deneyleri için
yetkili sertifika programları da düzenlemeyi hedeflediklerini aktardı. Prof. Dr. Koşar,
birimlere altyapı ve malzeme desteğinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlara tek tek teşekkür
etti.
“Bu Özel Günde Bilimi ve Vefayı Bir Arada Görüyoruz”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, çok özel ve anlamlı bir günde toplanmanın heyecanını
paylaştıklarını ifade etti. DAÜ’nün kuruluşu ve tarihi hakkında katılımcılara bilgi veren Prof.
Dr. Kılıç, bir devlet üniversitesi olan DAÜ’de; 105 farklı ülkeden 16,300’ün üzerinde
öğrencinin kaliteli eğitim almakta olduğunu ve üniversite bünyesinde 35 farklı ülkeden
akademisyenin yer aldığını aktardı. DAÜ’nün toplumla iç içe, daima topluma ve devlete
hizmet eden bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, eğitimde kalitenin belirli ölçütleri
olduğuna dikkat çekerek, bu ölçütleri gerçekleştirmek için gerekli adımları atmanın
sorumluluğunu da hissettiklerini vurguladı.
Bu özel günde eğitimde hem bilimi, hem de vefayı bir arada gördüklerini kaydeden Prof. Dr.
Kılıç, açılacak olan amfi, ortak laboratuvar ve merkezlerin bilimin ışığının nasıl
parlatılabileceğini gösteren en güzel örneklerden olduğunu belirtti. Üniversite eğitimini
yalnızca teorik olarak değerlendirmenin doğru bir anlayış olmadığına dikkat çeken Prof. Dr.
Kılıç, eğitimin pratikle birleştirildiği takdirde bir anlam ifade ettiğini belirterek, bu anlayışı
gerek üniversite içerisindeki tesislerde, gerekse de DAÜ paydaşlarıyla birlikte sektörel iş
birlikleri gerçekleştirerek uygulamaya koyduklarına işaret etti. Prof. Dr. Kılıç, birimlerin
açılmasında emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.
Teşekkür Plaketleri Takdim Edildi
Konuşmaların ardından DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin söz konusu girişimlerine destek veren
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Ticaret
Odası, Gazimağusa Belediyesi, Dem’s Construction, Dorhan Medikal, Vem İlaç, İzzet-Taner
Çelik ve Dr. Hatice Soyalan’a, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ Eczacılık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Plaket takdim töreninin ardından; Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin Amfisi, Ortak Araştırma
Laboratuvarı, Uzm. Ecz. Mertdoğan Soyalan Uygulama Eczanesi ve DAÜ-EFDAM’ın
açılışları gerçekleştirildi.
Fakültenin Kurucusu Prof. Dr. Şahin’e Vefa
DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin kurucusu olan ve 2022 yılında vefatıyla DAÜ’yü ve Eczacılık
dünyasını yasa boğan Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in isminin verildiği amfi, fakültenin en
büyük amfisi olma özelliğini taşıyor.
Ortak Araştırma Laboratuvarı
Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in girişimleri ile yaptırılan ortak araştırma laboratuvarı ise;
Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Mikrobiyoloji ve Farmasötik Toksikoloji
alanlarında bilimsel araştırmalara imkan sağlayacak.
Uzm. Ecz. Soyalan’ın Adı Yaşatılacak
DAÜ Eczacılık Fakültesi, öğrencilerinin staj öncesi uygulamalı eğitim alabilecekleri
Uygulama Eczanesi’ni de ülkeye kazandırdı. DAÜ Eczacılık Fakültesi; 2021 yılında
aramızdan ayrılan Kıbrıs’ın en eski ve duayen Eczacılarından Uzm. Ecz. Mertdoğan
Soyalan’ın adını Uygulama Eczanesi’ne vererek yaşatıyor.
DAÜ-EFDAM İlaç Araştırmalarında Yerini Alacak
DAÜ Eczacılık Fakültesi bünyesinde açılışı gerçekleştirilen DAÜ-EFDAM’da klinik çalışma
öncesi in vivo ilaç araştırmaları yapılacak.
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