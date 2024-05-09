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İklim değişikliği: Plastikler karbon emisyonlarını da artırıyor

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Plastikler hem çevre kirliliğine hem de doğada yıllar içinde çok küçük parçalara ayrılarak mikroplastiklere neden oluyor. Ayrıca plastik üretimi sırasında atmosfere yayılan sera gazları küresel ısınmayı hızlandırıyor.
İklim değişikliği: Plastikler karbon emisyonlarını da artırıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ‘Küresel Plastik Görünümü’ raporuna göre, 2000’de 234 milyon ton olan küresel plastik üretimi 2019’da 460 milyon tona çıktı. Ayrıca aynı dönemde 156 milyon ton olan plastik atık miktarı da iki kattan fazla artarak 353 milyon tona çıktı.

Lawrance Berkeley Ulusal Laboratuvarı araştırmacısı Nihan Karali, 2019’da küresel plastik üretiminin, sera gazı emisyonlarının yüzde 5,3’ünü oluşturarak 2,24 gigaton karbondioksit eş değeri salıma neden olduğunu söyledi.

Karali, araştırmaları kapsamında dokuz ana birincil polimeri analiz ettiklerini ve bunların mevcut plastik talebinin neredeyse yüzde 80’ini oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Plastik üretiminden kaynaklanan emisyonlar yıllık yüzde 2,5 büyüme senaryosu altında 2050’ye kadar iki kattan fazla artarak 4,75 gigaton karbondioksit eş değerine ulaşabilir. Bu durum sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak için kalan küresel karbon bütçesinin yüzde 21 ile 26’sını oluşturuyor. Yıllık yüzde 4 büyüme senaryosundaysa birincil plastik üretiminden kaynaklanan emisyonlar üç kattan fazla artarak 6,78 gigatona ulaşacak. Bu da küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlı tutmak için kalan karbon bütçesinin yüzde 25 ile 31’ine karşılık geliyor.”

 

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