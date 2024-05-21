‘Hayat ağacı’ baobab’ın gizemi çözüldü

İlginç biçimleri ve uzun ömürleri nedeniyle ‘hayat ağacı’ olarak bilinen baobabların gizemi çözüldü.

DNA çalışmalarına göre bu ikonik ağaçlar, ilk olarak ’21 milyon yıl önce’ Madagaskar’da ortaya çıktı. Tohumları okyanus akıntılarıyla Avustralya’ya ve ayrıca Afrika ana karasına taşınarak farklı türlere dönüştü.

Baobablar, şimdilerde ise iklim değişikliği ve yaygın ormansızlaşma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşıya. Araştırmacılar, yok olmaya düşünülenden daha yakın olabileceğini söyledikleri ağaçları korumak için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri’nden Dr. Ilia Leitch, BBC’ye verdiği demeçte, “İnsanların yanısıra çok çeşitli hayvan ve bitki türlerini destekleyen ikonik bir kilit taşı türü baobabların kökenini, tam olarak tespit edebildik” dedi:

Araştırmacılar, altısı Madagaskar’da bulunan, biri Afrika’da, diğeri kuzeybatı Avustralya’da yaygın sekiz Baobab türü üzerinde çalıştı.

Baobablar, yerel kültürler ve geleneklerle derinden iç içe geçmiş, dünyadaki en dikkat çekici ağaçlar. Madagaskar dilinde ‘ormanın anası’, ‘ters ağaç’ olarak da anılıyorlar.

Binlerce yıl yaşayabiliyor, çok büyük boyutlara ulaşabiliyor ve kurak mevsimlerde hayatta kalabilmek için gövdelerinde büyük miktarda su depolayabiliyorlar.

Meyveleri süper besin olarak kabul ediliyor ve gövdeleri ip veya giysi için kullanılan liflerin yapımında kullanılabiliyor.

Alacakaranlıkta açan, polen taşıyıcı olarak yarasaları çeken, nektarlarıyla beslenmek için uzun mesafeler kat eden yarasaları çeken büyük beyaz çiçekler üretiyorlar. Bu yönleriyle aynı zamanda kuşlar için de önemli yuvalama alanları.