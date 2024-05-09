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BOTAŞ ve ExxonMobil LNG ticaretinde anlaştı

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Türkiye, Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltmak için bir süredir Exxonmobil’le LNG anlaşması için görüşüyordu.
BOTAŞ ve ExxonMobil LNG ticaretinde anlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayı şöyle duyurdu: “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington’da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık.”

Bayraktar, anlaşma şartlarıyla ilgili başka bilgi vermedi ve Reuters’a anlaşmayla ilgili bir yorumda da bulunmadı.

Bakan, enerji kaynak çeşitliliğini artırmak için ABD’de görüşmelerine devam ediyor.

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