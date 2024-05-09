Brezilya'da 10 yılda 6 bin 500 ampütasyona yol açan penis kanseri yayılıyor

63 yaşındaki João, "Ne olduğunu bulabilmek için kliniklere gittim ama bütün doktorlar bana fazla deriden kaynaklandığını söyledi ve ilaç verdiler" diye anlatıyor yaşadıklarını.

İlaçları kullanmasına rağmen siğil gittikçe büyüdü. Durum evliliğini de etkilemeye başladı ve João ile eşinin cinsel yaşamı geriledi.

"Kardeş gibi olduk" diyen João, neler olup bittiğini bulmaya kararlı olduğunu vurguluyor.

João (asıl adı değil) uzman doktorlara gidip gelmeye devam etti. Daha çok ilaç verildi ve yeni biyopsiler istendi.