  • BIST 11089.53
  • Altın 2539.161
  • Dolar 32.8321
  • Euro 35.6521
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

Şempanzeler 'insan gibi' sohbet ediyor

» »
Yaban şempanzeleri, insanlar gibi hızlı ve sıra alarak sohbet ediyor; konuşma sıralarını almak için bir saniyenin küçük bir kısmını bekliyorlar. Bu hayvanlar, el hareketleri ve yüz ifadeleri gibi jestlerle iletişim kuruyor.
Şempanzeler 'insan gibi' sohbet ediyor

Bilim insanları, şempanzelerin bilgi alışverişi yaparken hızlı dönüşler aldıklarını ve bazen birbirlerini kesintiye uğrattıklarını tespit etti. Bu bulgu, konuşmaların yapısında insanlarla derin evrimsel benzerlikler olduğunu gösteriyor.

Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, binlerce şempanze iletişim örneğini inceleyerek, şempanzelerin konuşma sürelerinin insana oldukça yakın olduğunu gözlemlediler.

Araştırmacılar, Uganda ve Tanzanya'da beş yaban şempanze topluluğunu gözlemleyerek, 250'den fazla bireyden 8 binden fazla jest kaydettiler. Jestler, şempanzelerin çatışmadan kaçınmalarına ve birbirleriyle koordine olmalarına olanak tanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşırı sıcaklarda az su içmek kalp krizlerine yol açabilir18 Temmuz 2024 Perşembe 21:35
  • Denize girenler dikkat: İşte denizden gelen hastalıklar17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:46
  • Vedat Kaner Vakfı 2024-2025 yılı yükseköğrenim destek bursu başvuruları başlıyor16 Temmuz 2024 Salı 11:39
  • 6 adımda spor sakatlanmalarını önleyin! 15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:01
  • Çok yemenizin nedeni gerçekten fiziksel mi yoksa psikolojik mi?13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:08
  • İngiltere’de beş başbakan deviren kedi Larry hala görev başında08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:39
  • “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” açılıyor03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:29
  • İsviçre'deki sel felaketinde 70’i aşkın Kıbrıslı öğrenci bir köyde mahsur kaldı!01 Temmuz 2024 Pazartesi 08:31
  • İşte 2024’ün ilk yavru kaplumbağaları29 Haziran 2024 Cumartesi 18:09
  • Elma ve armutta limit üstü kalıntı!28 Haziran 2024 Cuma 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti