Denize girenler dikkat: İşte denizden gelen hastalıklar

Denizden bulaşabilecek hastalıklar, genellikle deniz suyunun veya deniz ürünlerinin kontaminasyonu sonucu ortaya çıkar.
İşte denizden bulaşabilecek bazı yaygın hastalıklar ve bunların kaynakları:
Vibrio enfeksiyonları:
Kaynak: Vibrio bakterileri, özellikle kirli deniz suyunda ve kabuklu deniz hayvanlarında bulunur.
Belirtiler: Mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve cilt enfeksiyonları.
Hepatit A:
Kaynak: Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi.
Belirtiler: Sarılık, karın ağrısı, yorgunluk, bulantı ve iştahsızlık.
Norovirus:
Kaynak: Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi.
Belirtiler: Kusma, ishal, mide krampları ve bazen ateş.
Leptospiroz:
Kaynak: Kirli su veya idrarla kontamine olmuş su.
Belirtiler: Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, kızarıklık ve bazen sarılık.
Deri enfeksiyonları:
Kaynak: Kirli deniz suyu veya deniz canlılarıyla temas.
Belirtiler: Ciltte kızarıklık, şişme, ağrı ve bazen irin.
Denizanası sokmaları:
Kaynak: Denizanası temasında toksinler.
Belirtiler: Yanma, kaşıntı, şişme ve ciddi durumlarda solunum problemleri.
Parazit enfeksiyonları:
Kaynak: Kontamine deniz ürünleri veya kirli su.
Belirtiler: İshal, karın ağrısı, kilo kaybı ve yorgunluk.
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