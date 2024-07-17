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Denize girenler dikkat: İşte denizden gelen hastalıklar

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Denizden bulaşabilecek hastalıklar, genellikle deniz suyunun veya deniz ürünlerinin kontaminasyonu sonucu ortaya çıkar.
Denize girenler dikkat: İşte denizden gelen hastalıklar

Denizden bulaşabilecek hastalıklar, genellikle deniz suyunun veya deniz ürünlerinin kontaminasyonu sonucu ortaya çıkar.

İşte denizden bulaşabilecek bazı yaygın hastalıklar ve bunların kaynakları:

Vibrio enfeksiyonları:

Kaynak: Vibrio bakterileri, özellikle kirli deniz suyunda ve kabuklu deniz hayvanlarında bulunur.

Belirtiler: Mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve cilt enfeksiyonları.

Hepatit A:

Kaynak: Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi.

Belirtiler: Sarılık, karın ağrısı, yorgunluk, bulantı ve iştahsızlık.

Norovirus:

Kaynak: Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi.

Belirtiler: Kusma, ishal, mide krampları ve bazen ateş.

Leptospiroz:

Kaynak: Kirli su veya idrarla kontamine olmuş su.

Belirtiler: Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, kızarıklık ve bazen sarılık.

Deri enfeksiyonları:

Kaynak: Kirli deniz suyu veya deniz canlılarıyla temas.

Belirtiler: Ciltte kızarıklık, şişme, ağrı ve bazen irin.

Denizanası sokmaları:

Kaynak: Denizanası temasında toksinler.

Belirtiler: Yanma, kaşıntı, şişme ve ciddi durumlarda solunum problemleri.

Parazit enfeksiyonları:

Kaynak: Kontamine deniz ürünleri veya kirli su.

Belirtiler: İshal, karın ağrısı, kilo kaybı ve yorgunluk.

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