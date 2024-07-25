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Bella Hadid'i ayakkabı reklamından çıkaran Adidas, Filistin asıllı modelden özür diledi

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Adidas, 1972 Olimpiyatları'nda kullanılan bir ayakkabı tasarımının Münih katliamını çağrıştırması ve Bella Hadid'i reklamından çıkartması nedeniyle çift yönlü eleştirilere maruz kalmıştı.
Bella Hadid'i ayakkabı reklamından çıkaran Adidas, Filistin asıllı modelden özür diledi

Alman spor giyim markası Adidas, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkartmasının ardından dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid'ten özür diledi.

Adidas geçen hafta, 1972 Olimpiyatları'nda kullanılan bir ayakkabı tasarımının Münih katliamını çağrıştırması ve Bella Hadid'i reklamından çıkarması nedeniyle çift taraflı eleştirilere maruz kalmıştı.

Adidas şirketinden yapılan açıklamada, kampanyanın "gözden geçirdiği" duyurulmuştu.

 

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