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İsviçre'deki sel felaketinde 70’i aşkın Kıbrıslı öğrenci bir köyde mahsur kaldı!

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İsviçre'ye okul gezisi düzenleyen 70'i aşkın Kıbrıslı öğrenci, şiddetli yağışlar nedeniyle bir köyde mahsur kaldı.
İsviçre'deki sel felaketinde 70’i aşkın Kıbrıslı öğrenci bir köyde mahsur kaldı!

Valais ve Ticino'da hafta sonu boyunca yaşanan şiddetli yağış ve karların erimesi heyelan ve sellere neden oldu.

Rum Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Theodoros Gotsis, İsviçre'de mahsur kalan 65 dördüncü sınıf öğrencisi ve altı İngiliz Okulu öğrencisinin İsviçre'de güvende olduklarını ve geri dönüşleri için düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Grup, ülkenin İtalya ile olan güney sınırına yakın bir yerde okul gezisi sırasında şiddetli yağışların bölgeyi vurması sonucu toprak kaymasına ve uzun süreli elektrik kesintisine neden olunca mahsur kaldı.

Konu bizzat Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos'un yanı sıra İsviçre'de akredite olan Kıbrıs'ın Roma Büyükelçiliği tarafından da ele alınıyor.

Gotsis, olayın gece yarısından sonra otelde oldukları sırada meydana gelmesi nedeniyle 71 kişilik grubun herhangi bir tehlike altında olmadığını söyledi. Ancak dün gece Milano'dan dönmenin öngörüldüğü gibi imkansız hale gelmesi nedeniyle orada mahsur kaldılar.

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