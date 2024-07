Popüler kültür karakteri Hello Kitty'nin 'kedi olmadığı' duyuruldu

Japon illustratör Yuko Shimizu’nun 1974 yılında yarattığı popüler kültür karakteri Hello Kitty’nin aslında bir kedi olmadığı, Londra'nın banliyölerinde doğmuş, 'Kitty White' isminde küçük bir kız çocuğu olduğu duyuruldu.

Japon illustratör Yuko Shimizu'nun 50 yıl önce yarattığı herkesin sevimli bir kedi olarak kabul ettiği Hello Kitty karakterinin kedi olmadığı duyuruldu.

Pembe kurdeleli, ağzı olmayan popüler kültür karakterinin hayatlarımıza girişinin 50. yıldönümü 1 Kasım'da kutlanacak.

Sanrio'nun Pazarlama ve Marka Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Jill Koch'un, NBC'nin Today Show programında yaptığı, "Hello Kitty bir kedi değildir" açıklaması Hello Kitty severleri şaşırttı.

Hello Kitty bir kedi değilse ne?

Koch, Hello Kitty'nin, "aslında Londra'nın banliyölerinde doğup büyümüş küçük bir kız" olduğunu söyleyerek, "Bir annesi, babası ve aynı zamanda en iyi arkadaşı olan ikiz kız kardeşi Mimmy var" dedi.

Kitty White'ın "üç elma ağırlığında ve beş elma boyunda" Charmmy Kitty adında kendine ait bir kedisi ve Daniel adında da bir erkek arkadaşı var.

Koch'a göre, Hello Kitty'nin "temel mesajı dostluk, nezaket ve kapsayıcılık. Sınırları, dilleri, kültürleri aşmasına yardımcı olan şeylerden biri de bunun herkes için anlaşılabilir olması."

Sanrio çalışanı Yuko Shimizu tarafından 1974 yılında yaratılan Hello Kitty ilk kez 1975 yılında bir çocuklar için üretilen bir bozuk para cüzdanının üstünde yer aldı.

Hızlıca popüler kültürün bir eğlenceli bir parçası haline dönüşen Hello Kitty, oyuncakları, çizgi filmleri ve kıyafetleri Sanrio'ya bugüne kadar 80 milyar dolardan fazla gelir sağladı ve yalnızca geçen yıl perakende satışlar 5 milyar dolara ulaştı.

Hello Kitty karakterinin Avril Lavigne'nin tartışma yaratan aynı isimli şarkısına da ilham verdiği biliniyor.

Hayranlar habere karmaşık tepkiler verirken, bir X kullanıcısı şöyle yazdı: "Bu bir dişi kedi ve hiçbir şey fikrimi değiştiremeyecek", bir diğer kullanıcı ise şöyle cevap verdi: "Kendi akıl sağlığım ve çocukluğum için buna (kedi olmasına) inanmaya devam edeceğim" dedi.

Bir başka kullanıcı ise, "Daha önce hiç gerçek bıyıkları ve kedi kulakları olan bir insan görmemiştim. BU BİR KEDİ VE BEN BU ŞEKİLDE MANİPÜLE EDİLMEYECEĞİM!!!" dedi.

Gelin görün ki, Hello Kitty'nin gerçek kimliği ilk kez ortaya çıkmıyor.

Los Angeles Times'a göre, Hello Kitty üzerinde yıllarca çalışan, "Pembe Küreselleşme: Hello Kitty'nin Pasifik Boyunca Yürüyüşü" kitabının yazarı ve Hawaii Üniversitesi'nde çalışan bir antropolog olan Christine R. Yano, popüler kültür karakterinin on yıl önce bir kız çocuğu olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştı.

Yano'ya göre, Hello Kitty "hiçbir zaman dört ayak üzerinde tasvir edilmedi. İki bacaklı bir yaratık gibi yürüyor ve oturuyor."

Ayrıca Yano, "elmalı turtaya düşkün bir Akrep burcu olduğu" da dahil olmak üzere Hello Kitty hakkında az bilinen diğer gerçeklere de kitabında yer vermişti.

Yano, Hello Kitty'nin ağzının olmamasının bir tasarım boşluğu olarak "işe yaradığını ve başarılı olduğunu" ifade etmişti.

"Ona bir gitar verebilirsiniz, onu sahneye koyabilirsiniz, onu olduğu gibi tasvir edebilirsiniz. Bu boşluk ona, pek çok insanı etkilemesini sağlayan bir cazibe kazandırıyor."