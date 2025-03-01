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“On bir ayın sultanı” ramazan başladı

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“On bir ayın sultanı” ramazan başladı
“On bir ayın sultanı” ramazan başladı

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan başladı.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı dün kılındı ardından bu sabaha karşı sahura kalkıldı ve ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.

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